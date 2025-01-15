«Тут свои законы»: Сергей Лазарев оказался в трущобах Бразилии

Певец Сергей Лазарев отправился в путешествие по Бразилии. В ходе одной из экскурсий 41-летний исполнитель хита «В самое сердце» осмелился посетить местные фавелы, в которых живут нищие.

«В 1888 году отменили рабство в Базилии. И всех рабов вывозили за пределы города, где они строили себе незаконно и хаотично домики, сейчас это все уже в черте города. Я решился войти чуток в фавелу... Недалеко, так как опасно. Тут свои законы, свои паханы, которые общаются уже с представителями города», — рассказал Лазарев в своем блоге.

Он отметил отсутствие в фавелах развитой инфраструктуры и в целом низкий уровень жизни. Несмотря на это, экскурсия Лазареву понравилась, он остался в восторге от увиденного.

«Такой разный, такой противоречивый, такой яркий. Спасибо, Рио!», — написал артист.

Ранее Сергей Лазарев пожаловался, что после новогодних застолий поправился за праздники на четыре килограмма. Артист в шутку обвинил в этом салат оливье.