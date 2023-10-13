«Тут одни интриги»: Андрей Губин объяснил, почему до сих пор не создал семью

Музыкант Андрей Губин, исполнитель хита «Такие девушки как звезды» рассказал, почему до сих пор не встретил свою вторую половинку. Причиной стало, по его словам, женское коварство.

Артист замечает, что девушки постоянно плетут интриги и только зря на это тратят силы. По этой причине он не может встретить свою любовь.

«Да нет, какая вторая половинка? Тут одни интриги девчонки плетут одну за другой. Я вообще удивляюсь их вариативности, их находчивости в этом. Помню, была такая фраза, вашу бы энергию, да в мирных целях», — рассказал артист в беседе с Пятым каналом.

Он также добавил, что сейчас выглядит не очень хорошо из-за болезни — артист страдает от лицевой прозопалгии. Болезнь вызывает у певца постоянные спазмы, сопровождающиеся болью, из-за которой ему трудно работать и спать. Поэтому он решил отказаться от поиска второй половинки и решил сконцентрироваться на написании музыки. Однако артист все же встречается с девушками, которые не против провести с ним время.

Артист никогда не был женат, но два раза серьезно влюблялся. Он прожил с каждой из избранниц по полтора года, так и не дойдя до алтаря. Сейчас Губин живет вдали от шумного города, в доме в Подмосковье. Заставляет себя выходить гулять, дышать свежим воздухом. Но все это дается слишком тяжело.

При этом Губин признался, что уже на протяжении трех лет влюблен в одну девушку, с которой ему интересно общаться. Они не так часто видятся, но ему с ней интересно находиться рядом. Певец отметил, что может что-то изменить и даже предпринимает некоторые шаги. Но о свадьбе говорить рано, ведь перед этим необходимо хотя бы год пожить вместе.