«Мы с ней знакомы уже три года»: Андрей Губин рассекретил свою возлюбленную
Певец Андрей Губин признался, что уже три года влюблен в одну девушку.
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Певец Андрей Губин признался, что уже три года испытывает чувства к одной девушке. Мужчина сам удивлен тому, что за это время она ему еще не надоела. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам артиста, на данный момент у него нет постоянных отношений. Но ему нравится одна девушка.
«Мы с ней знакомы уже три года. За три года она мне вообще не надоела. Это грубо и неправильно звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении трех лет. Но просто мы не так много общаемся, как мне бы хотелось. Все в моих руках», – признался Губин.
Певец отметил, что может что-то изменить и даже предпринимает некоторые шаги. Но о свадьбе говорить рано, ведь перед этим необходимо хотя бы год пожить вместе.
Напомним, что Андрей не был женат, но два раза серьезно влюблялся. Он прожил с каждой из избранниц по полтора года, так и не дойдя до алтаря.
Ранее Губин назвал певицу, с которой могли бы сложиться отношения. Он отметил, что эта исполнительница подходит по характеру и в целом «хорошая женщина». Звезда признался, что с ней в том числе мог бы получиться неплохой творческий союз. Он готов писать для нее русские песни и композиции для западного рынка.