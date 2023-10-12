«Мы с ней знакомы уже три года»: Андрей Губин рассекретил свою возлюбленную

Певец Андрей Губин признался, что уже три года испытывает чувства к одной девушке. Мужчина сам удивлен тому, что за это время она ему еще не надоела. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам артиста, на данный момент у него нет постоянных отношений. Но ему нравится одна девушка.

«Мы с ней знакомы уже три года. За три года она мне вообще не надоела. Это грубо и неправильно звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении трех лет. Но просто мы не так много общаемся, как мне бы хотелось. Все в моих руках», – признался Губин.

Певец отметил, что может что-то изменить и даже предпринимает некоторые шаги. Но о свадьбе говорить рано, ведь перед этим необходимо хотя бы год пожить вместе.

Напомним, что Андрей не был женат, но два раза серьезно влюблялся. Он прожил с каждой из избранниц по полтора года, так и не дойдя до алтаря.