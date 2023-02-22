60-летний Григорий Лепс рассказал о романе с девушкой моложе его на 30 лет

Несколько недель назад стало известно, что популярный певец Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой вновь больше не одинок. О появлении новой любви исполнитель сам рассказал журналистам. Правда, подробностей выдавать не стал. Зато сейчас он все охотнее заговаривает о своей спутнице, и фанаты подозревают, что совсем скоро артист может представить ее публике.

На прошедшем концерте «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле 60-летний Лепс пообщался с журналистами и раскрыл еще одну небольшую деталь о своей избраннице. Оказалось, что она даже близко не ровесница Григория, а моложе его на 30 лет.

«Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», - признался певец в беседе с Пятым каналом.

Напомним, что пользователи социальных сетей смогли рассекретить внешность возлюбленной артиста. Они нашли снимок, на котором Лепс был в отпуске в Таиланде вместе с девушкой. Однако, как рассказал вокалист, дама на фото не является его спутницей жизни, и фанаты ошиблись. По его словам, она даже не ездила с ним в это путешествие.

Ранее Григорий Лепс признался, сколько стоил его недавний отдых в Таиланде.