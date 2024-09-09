«Тут как дома»: Ксения Бородина сообщила об отъезде из России

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам знаменитости, она улетела в Дубай, где чувствует себя как дома.

«Доброе утро. Тут как дома», — поделилась Бородина.

Телеведущая признавалась, что также любит приезжать в Италию, где много проводила времени в детстве. Ксению с пяти лет воспитывал отчим — архитектор Дженни. Телеведущая рассказывала, что мужчина ни разу не повысил на нее голос, помог получить образование, привил любовь к путешествиям и сумел заменить отца. Бородина отмечала, что их общение не прекратилось после расставания Дженни с матерью артистки.

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая родила дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с предпринимателем Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа текущего года звезда выложила фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из фото было видно, как мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей Бородиной есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Ранее Бородина призналась, что ее не волнует мнение подписчиков на тему отношений.