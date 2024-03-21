«Тут история замечательная»: дочь Александра Вертинского рассказала о зарплате отца на «Мосфильме»

Актриса Анастасия Вертинская рассказала о ставке отца на «Мосфильме». По ее словам, Александру Николаевичу пытались повысить зарплату, но это было крайне непросто, так как, кроме мирового имени, у него не было побед ни в каких конкурсах. А это было необходимо в то время.

В беседе с aif.ru Вертинская вспомнила, как папа делился с ней историей о неудавшемся повышении ставки. Раньше актеры получали 8 рублей 16 копеек за съемочный день, но некоторым платили немного больше за какие-то заслуги. Так, однажды к Вертинскому пришли с анкетой и попросили его перечислить свои награды, которых у него не было вовсе.

«Папа сказал: «Дорогой друг Гуревич, у меня действительно ничего нет, кроме мирового имени», - поделилась Анастасия.

Актриса отметила, что не знает, какую в итоге ставку дали ее отцу. Она предположила, что ее могли поднять примерно на три рубля. Однако не исключено, что сумма могла быть и меньше, и больше.

«Тут сама история замечательная. Потому что действительно у отца была мировая слава», - заявила Анастасия Вертинская.

Ранее Анастасия Вертинская рассказала о болезни. Уже довольно долгое время актриса предпочитает не сниматься в кино.