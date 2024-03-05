Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская рассказала о болезни. Об этом сообщает aif.ru.

79-летняя актриса уже давно не снимается в кино. Последней работой Вертинской стала картина «Казус Белли», которая вышла в 2002 году. По словам знаменитости, она отказывается от предложенных ролей, которые ее не устраивают.

«Бабушек или маму киллера мне неинтересно играть», — объяснила она.

Кроме того, Вертинская в последнее время посвятила себя работе над сохранением памяти своего отца, прославленного певца Александра Вертинского. В марте 2024 года исполнится 135 лет со дня рождения шансонье.

Впрочем сейчас актриса вынуждена поставить на паузу все дела из-за болезни.

«Просто сейчас я болею. Давайте проведем нашу беседу через неделю», — сказала Вертинская журналистам.

Анастасия Вертинская сыграла более 40 ролей в театре и кино. Самыми известными работами актрисы стали картины «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина».

Ранее мы писали о том, что известная телеведущая Ангелина Вовк попала в больницу.