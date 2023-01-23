Тусовки и роскошная жизнь: Никита Пресняков окончательно перевез жену из России в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков еще осенью 2022 года переехал в США, не сообщив ни о причине своей эмиграции, ни о возможности возвращения. При этом супруга певца осталась в России, и долгое время поклонники обсуждали, что в скором времени стоит ждать новостей о разводе. Однако перед Новым годом Алена Краснова неожиданно воссоединилась с мужем на Гавайях, а после осталась с ним в США.

Фанаты думали, что блогер после праздников вернется в Москву, но этого не произошло. Супруга артиста во всю развлекается в Америке и о Родине теперь даже не вспоминает. В личном блоге Краснова рассказывает, как весело проводит время – ходит по клубам, барам, дорогим ресторанам. Сейчас она обосновалась в Лос-Анджелесе.

Комфортную жизни в США Алене обеспечивает ее муж. Никита Пресняков сейчас пробует себя в роли клипмейкера и снимает ролики для иностранных звезд, которые приносят ему неплохой доход.

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