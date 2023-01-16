Сошел с ума: уехавший из России Никита Пресняков оставил странное послание
Сын Орбакайте продолжает удивлять публику, хотя эпатаж молодого артиста не вызывает у россиян ничего кроме удивления.
Последний пост артиста в микроблоге и вовсе заставил многих засомневаться в адекватности 31-летнео эммигранта.
Пренсняков предстал перед зрителями в освещении переливающихся фиолетовых ламп. При этом Никита не моргая смотрит в камеру, в то время как заднем фоне хорошо различима мелодичная электронная музыка.
Подпись под видео смущает еще больше. «Я не он, ты не он, мы все неон», - бессвязно комментирует происходящее молодой человек.
- Уж не сошел ли сын Кристины Орбакайте с ума, - пишут злые языки в телеграмм-каналах.
Напомним, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте играет в музыкальной группе под названием Мультивселенная, т.е. гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных.
Вероятно, в одной из реальностей, непонятные шифры странных посланий Пронякова, имеют вполне конкретный перевод.