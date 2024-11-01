«Тупые люди»: Водонаева жестко высказалась о публичных разводах знаменитостей

Алена Водонаева высказалась о «грязных» разводах знаменитостей. Телеведущая считает, что пары, публично оскорбляющие друг друга, обладают низким интеллектом.

О разводах публичных персон звезду спросили подписчики на ее страничке в социальных сетях. Водонаева эмоционально ответила на этот вопрос.

«Тупые люди с низким уровнем культуры разводятся грязно, громко и позорно. Когда от этого страдают их дети, и вся страна в курсе их несвежего белья», — заявила знаменитость.

Телеведущая отметила, что можно пересчитать по пальцам одной руки тех, кто развелся интеллигентно и сохранил уважение к матерям/отцам своих детей.

Как пояснила Водонаева, «лохов больше». Это, считает она, «закон жизни».

Ранее Алена Водонаева высказалась о судебном процессе между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Супруги решают, с кем останется жить их сын Тимофей. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» выступила с новым заявлением, публично осудив нынешнюю жену актера Зепюр Брутян за снимок в соцсетях.