«Ей все троекратно вернется»: Алена Водонаева высказалась о поведении жены Павла Прилучного во время его судов

Конфликт актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного из-за суда за детей вызвал широкий резонанс в обществе. Многие знаменитости высказались о разборках экс-супругов, а телеведущая Алена Водонаева поддержала актрису и предложила ей помощь в борьбе за сына. В своем Telegram-канале экс-участница реалити-шоу «Дом-2» выступила с новым заявлением, публично осудив нынешнюю жену Павла Прилучного.

Алену Водонавеву возмутило то, что Зепюр Брутян активно делится в соцсети кадрами с 11-летним Тимофеем, показывая, как она проводит время с мальчиком. При этом Агате Муцениеце приходится наблюдать за жизнью своего ребенка с «чужой женщиной».

«Пишут, что новая жена Прилучного Зепюр постоянно снимает Тимофея, сына Агаты к себе в сторис, зная ситуацию. Если это так, то уровень эмпатии — Инфузория-туфелька. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть все троекратно вернется ей зеркалом и энергией, которые она излучает», — высказалась Алена Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» публично осудила супругу актера за то, что она намеренно публикует фото и видео с чужим ребенком. Алена Водонаева встала на сторону звезды сериала «Закрытая школа», которая видит все эти публикации «при такой липкой ситуации».

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности разборок Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Так, по данным источников, актер, его жена и мать пытаются уменьшить сумму алиментов на их с экс-супругой общих детей.