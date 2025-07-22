«Тупой человек!»: муж Бородиной разозлился из-за вопроса о жизни и отдыхе за счет жены

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков болезненно реагирует на обвинения в том, что живет за счет известной жены. Несмотря на то, что телеведущая неоднократно заявляла о счастливом браке и достойных доходах избранника, в соцсетях Николая продолжают называть альфонсом.

«Как тебе жить и отдыхать за счет жены? Нравится?» — написал один из пользователей Сердюкову.

Блогер не стал игнорировать хейтера, а резко ответил ему в соцсетях.

«У вас, голубчик, тяжелый случай. Вы тупой человек!» — написал 37-летний муж Бородиной.

Напомним, что сама Ксения неоднократно вступалась за супруга. Бывшая ведущая «Дома-2» просила хейтеров оставить ее семью в покое, подчеркивая, что Николай зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц. Но многие не верят в это, так как Сердюков везде сопровождает любимую. Они задаются вопросом, когда же мужчина работает.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Дана Борисова назвала мужа Ксении Бородиной альфонсом. Она не понимает, почему женщина вышла за блогера замуж.