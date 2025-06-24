«Он альфонс и присосался»: Дана Борисова раскритиковала нового мужа Бородиной

Телеведущая Дана Борисова нелестно выразилась в адрес нового мужа Ксении Бородиной. Звезда призналась, что считает Николая Сердюкова альфонсом, у которого нет гроша за душой. О новом избраннике знаменитости она пообщалась с Пятым каналом.

«По нему же видно, что он альфонс и присосался», — убеждена Дана.

По мнению телеведущей, блогер связал себя узами брака с Ксенией только ради материальной выгоды. Она считает, что Бородина зря так поспешила со свадьбой. Тем более что у нее есть недвижимость и завидный автопарк.

«При этом ее супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет, включая и машины», — отметила звезда.

Напомним, что поклонники знаменитости тоже часто называют Сердюкова альфонсом. Особенно часто комментарии начали появляться в декабре прошлого года, когда мужчина сделал любимой предложение руки и сердца. Бородина выходила на связь и заявляла, что ей стыдно за подписчиков.

Ранее мы писали о том, сколько стоило свадебное платье Ксении Бородиной, и какой знаменитый дизайнер его шил.