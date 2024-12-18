«Тупо жалко парня»: Гордон набросилась с критикой на Седокову после смерти Тиммы

Катя Гордон заявила, что ей не жаль Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. Юрист раскритиковала певицу в Telegram-канале.

Гордон осудила Седокову, которая после смерти баскетболиста заявила, что жила с ним «как в аду». Также она припомнила архивное интервью Анны, в котором та упрекала Яниса в отсутствии денег. По мнению Кати, у певицы «смещены акценты»: она не только выгнала его из семьи, но и не замечала болезнь Яниса.

«Вот умер молодой парень Янис… Его недавние близкие сообщили, что «жили в аду» а не что-то о нем важное и светлое… Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… Сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан. И удивительно, что смещены акценты… Будто и не важно, что рядом ходил глубоко несчастный человек», — высказалась знаменитость.

По словам Кати, ей жаль Яниса, который рано ушел из жизни. При этом она сочувствует только семье баскетболиста, но не певице.

«У каждой по своей Брик, осуждающей, что недостаточно богат или талантлив… Тупо жалко парня. И, честно, именно его», — резюмировала юрист.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Подробности читайте в этой новости.