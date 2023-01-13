Тупее первоклассника: сбежавший в США Милохин вновь опозорился

Конец 2022 года стал для Дани Милохина поворотным. Блогер со скандалом ушел с проекта Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе», попал в черный список телевидения, а потом и вовсе приблизился вплотную к статусу иноагента. Последние поступки блогера осудили и поклонники, и коллеги. И теперь неясно, рискнет ли Даня вернуться в Россию из США или же все-таки нет.

До эмиграции Милохин был одним из самых популярных блогеров страны, но это не спасало его от хейтеров, которые не понимали, как ему удалось заработать свою популярность. Больше всего тиктокера критиковали за отсутствие таланта и образования. А на одном из шоу Даня крупно опозорился, заявив, что не знает о существовании острова Сахалина.

Об этом инциденте вспомнила солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Несмотря на напряженный рабочий график, певица старается следить за молодыми блогерами-артистами. Так, она высказалась о Дане Милохине, заявив, что быть на эстраде и не иметь даже начального образование – это «кринж».

«С Сахалином — это кринж, конечно. Образование нужно любому человеку. А если ты планируешь стать артистом, то оно хотя бы поможет тебе избежать позора в общении со СМИ», - цитирует вокалистку Телеграм-канала «Звездач».

Напомним, что ранее появилась информация, что блогер Даня Милохин все-таки на Новый год тайно приезжал в Россию, чтобы выступить перед влиятельными людьми. За 40 минут выступления блогер получил три миллиона рублей. Однако официального подтверждения от самого Дани по поводу приезда на Родину так и не поступило. А сегодня на связь вышел брат Милохина и рассказал, почему на самом деле тиктокер не спешит возвращаться домой.