«Из-за этого не возвращается»: брат Милохина раскрыл интимный секрет блогера

В последнее время все внимание прессы приковано к Дане Милохину. После громкого скандала на проекте «Ледниковый период» юноша покинул территорию РФ, объяснив свой поступок усталостью и желанием отдохнуть. Сейчас блогер по-прежнему находится за границей. В эксклюзивной беседе с изданием “Starhit” Илья Милохин рассказал, почему его брат не спешит возвращаться в Россию.

Выяснилось, что причиной всего является пикантный снимок блогера, на котором он позирует без нижнего белья. По мнению Ильи, фотографию распространил по Сети Саша Стоун с целью отомстить Милохину за критику Вали Карнавал. Даня очень стыдится этого фото и переживает из-за испорченной репутации, поэтому не приезжает на Родину.

«Недавно произошел конфликт между моим братом и Сашей Стоуном. Я списывался с Даней, узнавал, когда он вернется в Россию, уже хочется увидеться и решить все наши прошлые обиды. Но он говорит, что не хочет возвращаться из-за клипа», — сообщил Илья.

Также юноша добавил, что готов вступиться за честь брата, который сейчас находится в отъезде. Вот почему он сделал публичное обращение к обидчику: «Саня, ты можешь мне писать в любое время. Пока он в отъезде, не нужно ничего сливать».

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