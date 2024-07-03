«Тухляк тухлятыч»: уехавший из России блогер высказался о жизни в Европе

Уехавший из России блогер Юрий Хованский поделился мнением о жизни в Европе. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Как признался ютубер, впервые он оказался за границей, когда учился в университете. Тогда блогер побывал в Швеции, Норвегии и Финляндии.

«В 22:00 даже бары не работают, по улицам никто не ходит, тупо тухляк тухлятыч. Самое живое место в Хельсинки выглядит унылее, чем центральная площадь в моем родном Пердяево», — поделился Хованский.

Знаменитость отметил, что во многих городах Европы грязнее, чем в Москве. Вдобавок там живет больше бездомных.

Несмотря на это, блогер подчеркнул, что многие россияне восхищаются жизнью в европейских государствах и возводят ее в культ. Он также призвал «прекратить выдавать Запад за какое-то фантастическое царство, где нет грабежей, убийств, мусора на улице, а есть только велодорожки и вкусное пиво».

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