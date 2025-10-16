Туфли с шаром вместо каблука и сумочка из жемчуга: Яна Рудковская показала, на что потратила более 3 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская похвасталась дорогостоящими покупками. Она побаловала себя необычными туфлями и сумочкой от бренда Chanel, передает Telegram-канал Звездач.

Оба предмета гардероба, судя по всему, из одной коллекции, однако цена на них значительно отличается. Так, туфли с шаром вместо каблука, который изображает морскую жемчужину, обошлись Рудковской в 325 тысяч рублей.

Сумка из жемчуга стоит в десять раз дороже. Яна заплатила за аксессуар больше 40 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет более 3 миллионов. Один из комментаторов в Сети, когда узнал это, написал, что купил бы себе на эти деньги гараж.

Ранее сообщалось, что блогер Дина Саева похвасталась люксовой сумкой за 4 тысячи долларов. Однако пользователи обратили внимание на другое — девушка удалила фото с возлюбленным Никитой Ефремовым* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ).

