«Ждуля на миллион»: Дина Саева похвасталась люксовой сумкой и удалила фото с Ефремовым*

Блогерша и модель Дина Саева похвасталась в соцсетях люксовой сумкой Chloé Paddington Bag почти за три тысячи долларов. Пользователи Сети заметили, что она удалила фотографии с возлюбленным Никитой Ефремовым* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ).

Один из светских Telegram-каналов заметил, что звезда соцсетей продолжает вести привычный образ жизни после задержания бойфренда. Дина показала, что ее коллекция пополнилась трендовой сумкой. На фото она позировала в куртке, с ярким макияжем и держала в руках аксессуар фирмы Chloé.

«Ждуля на миллион. Пока Никита Ефремов* сидит, его девушка Дина Саева хвастает новой трендовой сумочкой. Люкс сам себя в сеть не выложит», – написали администраторы «Только никому…».

Также СМИ заметили, что у Дины пропали все фото с бойфрендом. На это она ответила так.

«В России распространение изображений признанных экстремистов может быть запрещено и квалифицироваться как административное или уголовное правонарушение», — написала девушка.

Напомним, что блогер и предприниматель Никита Ефремов* находится под следствием. Его обвиняют в спонсировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). СМИ сообщают, что фигурант уголовного дела частично признал вину.

