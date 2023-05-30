«Тряслись окна»: Анастасия Волочкова рассказала о сбитом возле ее дома беспилотнике

Сегодня утром, 30 мая, в Москве были замечены несколько беспилотников. Три из них потеряли управление и отклонились от намеченных целей, в результате чего врезались в жилые многоквартирные дома. Место падения одного летательного аппарата оказалось неподалеку от жилья балерины Анастасии Волочковой. После произошедшего она вышла на связь и рассказала, что сильно испугалась.

По словам артистки, из-за налета она была вынуждена проснуться, так как услышала взрывы. «Утром от взрывов проснулась я, все соседи, очень испугались. У друзей, которые живут рядом с нашим поселком, тряслись окна. Потом, по сведениям из интернета, от других людей мы выяснили, что сбит беспилотник», - рассказала Волочкова изданию Lenta.Ru.

Из-за случившегося Анастасия сильно перепугалась, поэтому теперь планирует посетить храм и помолиться. Она верит, что от беды сегодня ее спас именно Бог. Отметим, что балерина довольно религиозна. Об этом даже как-то рассказывал ее близкий друг Никита Джигурда. По его словам, Волочкова ходит в церковь почти каждый день и буквально плачет возле икон.

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