«Тряска во всем теле»: найденную без сознания Борисову доставили в больницу с подозрением на передозировку

Телеведущую Дану Борисову доставили в больницу с подозрением на передозировку. Ее нашла без сознания дочь, после чего девочка сразу же связалась с бабушкой, а та с журналистом Андреем Малаховым. Несколько лет назад именно он настоял на том, чтобы артистка легла на лечение и избавилась от наркотической зависимости.

Мать Борисовой Екатерина призналась, что сразу же, когда созвонилась с внучкой, подумала о рецидиве. Она испугалась, что дочь могла вновь взяться за старое, так как полностью излечиться от алкоголизма и наркомании невозможно. Поэтому женщина вызвала бригаду скорой помощи, несмотря на то, что сама Дана отказывалась от госпитализации. Телеведущая жаловалась на сухость во рту и нечеткое зрение.

Все поиски «заначки» в комнате артистки ни к чему не привели. А она пока отказывается говорить, что принимала в последние дни. В программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» сообщили, что у Борисовой уже взяли анализы, но диагноз пока не озвучивается.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит, ноги-руки отекают», - рассказала о своем состоянии Дана Борисова.

Ранее Дана Борисова рассказала о встречах с мужчинами за деньги.