Хорошее финансовое предложение: Дана Борисова рассказала о встречах с мужчинами за деньги

Телеведущая Дана Борисова не скрывает тот факт своей биографии, что ей приходилось встречаться с мужчинами за деньги из-за не самого лучшего финансового положения. Три года назад свидание со знаменитостью стоило 300 тыс. рублей. Теперь, когда ситуация поправилась, ценник на такого рода досуг составляет 500 тыс. рублей.

Борисова поделилась откровениями о своей жизни в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По словам телеведущей, три года назад она решила заработать на свиданиях. Так, ночь со звездой стоила 300 тысяч рублей.

В настоящий момент знаменитость не испытывает такой острой потребности в деньгах, однако на встречи с незнакомыми мужчинами она все равно готова.

«Один хороший мужской клуб мне сделал хорошее финансовое предложение. 500 тысяч. Мужчины попросили общение с Даной Борисовой. Но там не эскорт, это будет хороший ресторан», — пояснила Дана.

Ранее сообщалось, что дочь Борисовой решила устроиться на работу. За один день в пункте выдачи, куда она попала, платят 3 тысячи рублей.