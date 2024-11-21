«Тряпки, и тапочки летали»: Дмитрий Нагиев раскрыл, почему ссорился с тещей

21 ноября в прокат выходит фильм «Зять», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Актер сейчас не стоит в браке, но до 2010 года он был женат на журналистке Алисе Шер. Шоумен признался, что его отношения с мамой бывшей супруги складывались не очень гладко.

Как пояснил Нагиев, с тещей у него возникали серьезные недопонимания, особенно в первые годы брака. Мама Алисы не принимала супруга дочери.

«У нас случались жесткие конфликты. С годами, конечно, всё улеглось, и теперь это вызывает улыбку, но были моменты, когда и тряпки, и тапочки летали», — признался он в разговоре с порталом «7Дней.ru».

С Алисой Дмитрий прожил 13 лет, но им не удалось сохранить союз. Со временем Нагиев понял, что предотвратить конфликты помогает мудрость и знание жизни. 57-летний артист признался, что был слишком молод — это мешало ему найти общий язык со старшим поколением.

У артиста есть 35-летний сын Кирилл. Он пошел по стопам отца: снимается в кино и работает телеведущим.

Недавно Дмитрий Нагиев вновь вернулся на телевидение после двухлетнего перерыва в карьере. Сейчас актер занят сразу в нескольких проектов, одним из которых стал сериал «Актерище» Дмитрия Невзорова.