«Мне повезло»: Дмитрий Нагиев высказался о своем возвращении на ТВ спустя два года

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам в кино после двухлетнего перерыва в карьере. Сейчас актер занят сразу в нескольких проектов, одним из которых стал сериал «Актерище» Дмитрия Невзорова. По словам артиста, работа над картиной стала для него «наслаждением с самого начала». Об этом сообщает StarHit и публикует кадры со съемок ленты.

В новом сериале Дмитрий Нагиев исполнил роль звезды современного российского кино Вячеслава Третьякова, который теряет популярность. Чтобы восстановить репутацию, герою приходится сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре. Сам актер признался, что остался доволен работой над проектом, поскольку у него появилась возможность «сыграть самого себя».

«С сериалом „Актерище“ мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне: „Давайте покажем совсем другого Нагиева“, и еще ни один человек не сказал: „А давайте Вы сыграете самого себя“. В этом сериале режиссер очень тонко и мудро подошел к работе. Он оттолкнулся от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, позаимствовал многое именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала», — поделился Дмитрий Нагиев.

Как отметил режиссер картины, исполнителю главной роли на съемках не раз приходилось идти на риск. Дмитрий Невзоров рассказал, что артиста «заставляли прыгать с корабля в воду, нырять в притоки Москвы-реки, стоять на краю высоченного моста».

Напомним, в 2022 году Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов и практически перестал появляться на публике. Как оказалось, актер улетел из России в Арабские Эмираты, решив взять паузу в карьере. На вопросы о возвращении на ТВ и в кино он отвечал, что вернется в наиболее подходящее время. Позднее в СМИ появилась информация, что артист стал вести курсы обретения уверенности в себе.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны в сериале «Злые люди» в роли дворянина.