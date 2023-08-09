«Тряхануло хорошенько»: жена актера Макарского вышла на связь после взрыва в Сергиевом Посаде

Певица Виктория Макарская вышла на связь в соцсетях и рассказала, что они с мужем живы после взрыва в Сергиевом Посаде. Звезды живут здесь со своими детьми. Об этом сообщает Газета.Ru.

Поклонники переживали за супругов, которые живут в этом городе. После новостей о взрыве они начали писать звездам в соцсетях. Виктория поспешила успокоить интересующихся. Она назвала подписчиков «любимыми» и рассказала, что получила сотни тревожных сообщений.

«Тряхануло хорошенько. Но мы живы-здоровы! Никто из нашей семьи и наших сотрудников не пострадал», – поделилась Макарская.

У певицы и актера есть двое детей – 10-летняя дочь Мария и восьмилетний сын Иван. В Сергиев Посад артисты переехали несколько лет назад, здесь же они отдали детей в школу. Наследники посещают частное образовательное учреждение.

Напомним, что 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По данным СМИ, все случилось на оптико-механическом заводе, после чего загорелся и разрушился склад с пиротехникой. Отмечается, что пострадали 37 человек, пятеро из них с ожогами находятся в реанимации. Спасатели разбирают завалы, под которым могут быть люди.

Ранее мы писали о том, как певица Виктория Макарская едва не погибла после двух попыток ЭКО. Ни для кого не секрет, что своего первенца знаменитости ждали 13 лет. В новом интервью для шоу «Ваша Наташа» певица рассказала о смертельной опасности, с которой она столкнулась во время беременности.

По словам Макарской, у нее не получалось зачать ребенка естественным путем, поэтому она решилась на искусственное оплодотворение, которое едва не стоило ей жизни.