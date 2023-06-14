50-летняя певица Виктория Макарская едва не погибла после двух попыток ЭКО

Антон и Виктория Макарские считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе 20 лет, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Ни для кого не секрет, что своего первенца знаменитости ждали 13 лет. В новом интервью для шоу «Ваша Наташа» певица рассказала о смертельной опасности, с которой она столкнулась во время беременности.

По словам Макарской, у нее не получалось зачать ребенка естественным путем, поэтому она решилась на искусственное оплодотворение, которое едва не стоило ей жизни. Дело в том, что после процедуры ЭКО у Виктории началось осложнение — гиперстимуляция.

«Вся вода пошла во внутренние органы. Антон уже в мертвом состоянии притащил меня в больницу. Там мне наживую прокалывали живот и выкачивали воду», — поделилась воспоминаниями артистка.

После двух неудачных попыток ЭКО Виктория была готова еще раз испытать свою судьбу. Однако врач предупредил ее об опасности: если она вновь пройдет эту процедуру, то у нее возникнет рак. Вот почему супруги отказались от этой идеи и стали молиться за будущего ребенка. Спустя время певица узнала о своей беременности.

Ранее стало известно, что 75-летний Борис Галкин и его супруга Инна Разумихина потратили миллион рублей на ЭКО. Подробности смотрите в этой статье.