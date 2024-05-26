«Трусы не надевал»: продюсер Андрей Разин сделал неожиданное признание о Шатунове

Умерший в 2022 году солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов не любил носить трусы. Об этом рассказал продюсер легендарной группы Андрей Разин.

Он пояснил, что в детском доме, где вырос артист, были проблемы со стиркой вещей.

«В детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное и он его не надевал никогда», — рассказал Разин в социальных сетях.

Позже, когда Шатунов стал петь в группе, за стирку вещей отвечал администратор коллектива Аркадий Кудряшов. Но, по словам продюсера, Юрий из-за старой привычки наотрез отказался пользоваться нижним бельем. Также артист не носил носки, чтобы их не нужно было стирать.

Артист умер в ночь на 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Шатунову стало плохо после ужина на даче у друзей. Его привезли в больницу, но медикам не удалось спасти исполнителя хита «Белые розы». Юрий был женат на Светлане, которая родила ему сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

Ранее бывшая возлюбленная экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Наталья Грозовская рассказала, что попала в больницу после того, как он ее проклял. По словам женщины, у него действительно есть некие силы, которые помогают ему вредить другим людям.