«Рецепт Разина»: продюсер раскрыл, чем лечил солистов «Ласкового мая»

Андрей Разин заявил, что 5 лет лечил солистов «Ласкового мая» малиной с лимоном. Бывший продюсер группы рассказал, что благодаря этому рецепту его артисты никогда не болели во время гастролей.

Мужчина активно ведет соцсети и делится деталями из своей жизни. Часто он рассказывает о работе с популярным коллективом «Ласковый май». Андрей признался, что при первых признаках болезни он тут же давал музыкантам средство, которое называет – «рецепт Разина». Это была смесь малины с мелко нарезанным лимоном и лекарственным порошком от простуды.

«Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и [порошок от простуды], так каждые четыре часа», – заявил знаменитость.

Разин признался, что группа «Ласковый май» давала по пять концертов в день и за пять лет гастролей никто ни разу не болел.

После смерти Юрия Шатунова продюсер часто громко высказывается в адрес других артистов. Так, он заявил о проклятии Разина, которое преследует всех, кто якобы посягает на наследие его группы. Он объявил, что от его слов уже многие пострадали, в их числе певица Лолита, у которой отменялись концерты после участия в «голой» вечеринке и Лера Кудрявцева, которая объявляла о расставании с молодым мужем, намекая на проблемы с алкоголем, а позже блондинка получила травму ноги и до сих пор передвигается на костылях.

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что Светлана Шатунова не была законной женой певца.