«Трусы кончились»: Стас Пьеха поделился интимной проблемой, случившейся на «Фабрике звезд»

Певец Стас Пьеха рассказал, что иногда не носил нижнее белье на проекте «Фабрика звезд». Это связано с тем, что исполнитель не умел пользоваться стиральной машинкой.

Соответствующими подробностями исполнитель поделился в выпуске шоу ведущей Яны Чуриковой на YouTube.

«Я помню, что в какой-то момент даже без трусов полностью остался, потому что трусы долго я не носил, а они кончились», - сообщил финалист четвертого сезона проекта.

Пьеха регулярно менял одежду, и вещи быстро заканчивались. Новую одежду привозила сестра. Позже Пьеха все-таки научился стирать.

Ранее исполнитель назвал проект социальным экспериментом. По окончании шоу он не был готов к наплыву поклонников – скрываясь, артист надевал капюшон, кепку и очки. Чтобы прийти в себя, понадобилось 2 месяца. Пьеха уехал в деревню, где восстанавливался после проекта.