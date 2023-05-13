Стас Пьеха пожаловался на психологическое давление после «Фабрики звезд»

Певец Стас Пьеха вспомнил начало деятельности «Фабрики звезд», сравнив шоу с социальным экспериментом, передает Пятый канал.

По словам артиста, он не был психологически готов к такой работе, тем более к резкому наплыву поклонников.

«Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент», — признался Пьеха.

Певец отметил, что ему понадобилось два месяца, чтобы прийти в себя. Отдохнуть ему помогло пребывание в деревне.

Ранее мы писали, что Стас Пьеха оправдался за свое скандальное поведение на «Фабрике звезд».