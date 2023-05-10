«Трусливо убежала»: 37-летняя Ольга Бузова угодила в скандал в Цюрихе

Ольга Бузова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Девушка зарекомендовала себя как певица, телеведущая и актриса, вот почему она имеет внушительный заработок. Подобный успех знаменитости не нравится не только ее коллегам, но и многим пользователям Сети. Это доказывает и то, что на днях Бузова угодила в скандал в Цюрихе.

Ольга приехала в другую страну, чтобы насладиться долгожданным отдыхом, однако в холле отеля, в котором она остановилась произошел неприятный инцидент. Бузова общалась с администратором по поводу своего заселения, но внезапно на нее напали жители Украины и потребовали высказаться о политической ситуации. Разгневанные туристы стали оскорблять певицу и выводить ее на эмоции, но, несмотря на это, Ольга не повелась на провокации и молча покинула холл.

«Мы с ней поговорили, если это можно назвать разговором. Она просто трусливо убежала в лифт, никак не отреагировала», — высказался житель Украины в адрес артистки.

К слову, сама Бузова никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

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