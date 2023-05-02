Телеведущая Ольга Бузова после разговоров о свадьбе покинула Россию в компании мужчины

С конца прошлого года поющая телеведущая Ольга Бузова начала все чаще говорить о скорой свадьбе. Она заявляла даже, что до января 2023 года выйдет замуж во второй раз, однако все-таки не сложилось. Но артистка не отчаивается, так как, по ее словам, у нее десятки кандидатов, которые готовы взять ее в жены уже завтра.

Несмотря на то, что Ольга уже даже место для проведения церемонии выбрала, кольцо на безымянном пальце у нее все еще не блестит. А в путешествия она ездит не в компании любимого человека, а со своим продюсером Ником Мартыновым. Хотя мужчина и неоднократно проявлял к Бузовой знаки внимания, дарил ей шикарные букеты, телеведущая как на потенциального жениха на него все равно не смотрит.

Для Ольги Ник по-прежнему остается другом и коллегой, но это не мешает им прекрасно проводить время вместе наедине. На днях певица решила покинуть Россию до 10 мая, чтобы «зарядиться силой» в одном из своих любимых городов Европы – Риме. По словам звезды «Дома-2», он для нее многое значит и помогает в тяжелые моменты жизни.

«Так кармически случилось, что Рим для меня – место силы. Впервые я приехала сюда еще в детстве с мамой. А потом в осознанном возрасте возникла любовь к городу. Я сбегала в Рим после развода, после скандала в МХАТе, в Рим я привозила мамочку и сестру, с Римом я знакомила близких людей, тут же снимали финал шоу «Замуж за Бузову», и именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца», - сообщила Ольга в личном блоге.

Ранее Бузова высказала желание не только поскорее выйти замуж, но и забеременеть. Чтобы стать мамой, она схватилась за живот Лены Катиной. Поклонники считают, что сделала это певица из-за суеверий.