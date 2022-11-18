Трущаяся об гениталии Джигурды Волочкова породнилась с его женой

Вокруг отношений актера Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой ходит множество слухов. Поклонники уверены, что между знаменитостями настоящая страсть. Но мужчина женат на фигуристке Марине Анисиной. Блондинку это не смущает.

Артист и экс-прима Большого театра принимали участие в шоу Насти Ивлеевой. Там они повторяли популярные челленджи, во время которых частенько трогали друг друга за интимные места. Волочкова признается, что не видит в этом ничего плохого.

«Любое упоминание наших фамилий вызывает резонанс. Это эпатаж, тот самый хайп. Мы хайпуем, делаем это часто. Если люди всерьез воспринимают наши шутки, прибаутки и умение посмеяться над собой, значит это уже какая-то изощренная фантазия и даже деградация», – поделилась блондинка в беседе с MK.RU.

Анастасия отметила, что они с Никитой дружат уже 20 лет. Она прекрасно относится к его жене и считает ее близким человеком.

«Это достойнейший мужчина, который защищает меня всегда и везде. Я знакома с его женой Мариной Анисиной, и вообще мы с ней как сестры», – заявила балерина.

Волочкова говорит, что не удивлена слухам о романе. Она считает себя привлекательной женщиной, вокруг которой всегда множество мужчин. Звезда уверяет, что ее осыпают букетами не только ухажеры, но и просто друзья. Недавно один мужчина устроил ей застолье с фейерверками и омарами на столе.

Ранее мы писали о том, как Волочкова и Джигурда развлекались на камеру. Актер был в одной простыне, а танцовщица в маечке и мини-шортах.