«Трудный шаг, на который я все-таки решилась»: Алсу рассказала, как живет после развода с Абрамовым

Певица Алсу рассказала о своей жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она призналась, что ей было тяжело решиться на этот шаг, но сейчас она счастлива, так как смогла, наконец, пойти вперед.

В конце августа артистка официально оформила расторжение брака с супругом. Открыто о причинах разрыва они не говорят, но Алсу намекала поклонникам, что все дело в романе Абрамова на стороне с моделью Анастасией Решетовой. Сначала предприниматель старался сохранить отношения, просил суд дать время, но потом согласился с требованием экс-жены. По словам адвоката Яна, после отдыха Алсу за границей он понял, что у нее уже своя личная жизнь.

О разводе певица не жалеет. В беседе с журналистами она призналась, что никогда раньше не была полностью самостоятельной. Рядом с ней всегда были то отец, то муж. Но сейчас у нее начался новый этап.

«Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. <…>Я пошла вперед. Беру на себя сейчас новые проекты, мне поступает много предложений, я пробую себя во всех направлениях», - рассказала Алсу Kp.ru.

По словам певицы, несмотря на развод, у Абрамова сохраняются хорошие отношения с детьми. Она отметила, что в этом плане ничего не изменилось, так как у нее мудрые наследники.

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