«Меня природа наградила»: Алсу раскрыла секрет идеальной фигуры

Алсу раскрыла свой секрет идеальной фигуры.

Певица посетила международный музыкальной конкурс «Новая волна», где впечатлила всех зрителей и коллег по цеху не только шикарными нарядами, но и идеальной фигурой.

Алсу поделилась, что благодарна своим родителям за такие прекрасные гены. Однако, несмотря на врожденную красоту, приходится также самостоятельно поддерживать себя в форме. Алсу заявила, что стройностью пошла в своего отца. Но, несмотря на это, артистка регулярно находит время для занятий спортом, особенно на растяжку тела. Кроме того, она также полностью исключила из своего рациона неправильную пищу.

«Меня природа наградила хорошей фигурой. У меня трое детей, но живот всегда был плоским. Конечно, я для этого занимаюсь спортом. Каждое утро выполняю нехитрые упражнения на растяжку. И еще двадцать раз отжимаюсь. Плюс правильное питание», — сообщила Алсу в беседе с изданием The Voice.

Певица также призналась, что довольна своим стабильным весом. По этой причине может иногда себе позволить сладости в виде тортиков.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя певица Алсу блеснула открытыми плечами после развода.