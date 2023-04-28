«Трудное время»: Наташа Королева поделилась переживаниями после скандала с Тарзаном

Певица Наташа Королева продолжает радовать слушателей своим творчеством и демонстрирует идиллию в отношениях с супругом Сергеем Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан. Обычно, артистка старается говорить только о хорошем, но недавно неожиданном призналась, что сейчас для нее очень «трудное и неспокойное время».

Знаменитость презентовала свою новую песню «Обниму тебя счастьем», в котором призвала людей чаще обниматься. Королева в интервью порталу PROZVEZD рассказала о наболевшем.

«Люди разрозненны, а мир так хрупок, что кажется совсем обезумевшим и жестоким. И только помощь друг другу, доверие и сила духа способны поддержать в нас уверенность, что все будет хорошо! Объятия несут в себе колоссальный терапевтический эффект», – поделилась звезда.

Некоторые все же считают, что Королева скрывает проблемы в браке с Тарзаном. Недавно она оказалась в центре скандала, когда прилюдно прошлась по внешности супруга. Певица опубликовала ужасно отредактированное фото мужа, под которым написала, что он «добился идеального результата красоты». Многие решили, что это была слишком жестокая шутка и Сергей даже затаил обиду на любимую.

Ранее мы писали о том, как Наташа Королева вышла в свет без супруга и залезла на руки к полуголому молодому мужчине. Поклонники уже прозвали его «заменителем Тарзана».