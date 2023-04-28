Оседлала молодого мужчину: Наташа Королева нашла замену Тарзану
Наташа Королева вышла в свет без Тарзана и залезла на руки к полуголому молодому мужчине.
Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева демонстрирует в соцсетях беззаботную жизнь. 49-летняя певица много выступает, весело проводит время с друзьями и позволяет себе смелые поступки. На днях она показала, как сидит на руках у накаченного молодого мужчины, которого тут же прозвали «заменителем Тарзана».
Многие пользователи Сети отмечают, что артистка даже при наличии мужа позволяет себе флиртовать с другими красавцами. Она побывала на показе коллекции одежды дизайнера Аники Керимовой, к которой тоже приложила свою руку.
На одном из снимков женщины позировали на руках у мужчины-модели с голым торсом. Пикантное фото оценили поклонники. Многие отметили, что Наташа выглядит счастливой рядом с более молодым красавцем.
Напомним, что несколько месяцев назад в СМИ появлялись слухи о том, что Королева и Тарзан собираются разводиться. Супруги якобы не живут вместе и строят личную жизнь каждый по отдельности. Масла в огонь добавила Анастасия Волочкова, которая тоже усомнилась в чувствах супругов. Исполнительнице даже пришлось комментировать обсуждения в соцсетях. Наташа заявила, что они с Сергеем Глушко счастливы.
Ранее мы писали о том, как невестка-стриптизерша Мелисса утерла нос Королевой.