Оседлала молодого мужчину: Наташа Королева нашла замену Тарзану

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева демонстрирует в соцсетях беззаботную жизнь. 49-летняя певица много выступает, весело проводит время с друзьями и позволяет себе смелые поступки. На днях она показала, как сидит на руках у накаченного молодого мужчины, которого тут же прозвали «заменителем Тарзана».

Многие пользователи Сети отмечают, что артистка даже при наличии мужа позволяет себе флиртовать с другими красавцами. Она побывала на показе коллекции одежды дизайнера Аники Керимовой, к которой тоже приложила свою руку.

На одном из снимков женщины позировали на руках у мужчины-модели с голым торсом. Пикантное фото оценили поклонники. Многие отметили, что Наташа выглядит счастливой рядом с более молодым красавцем.