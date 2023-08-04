Трудно узнать: 68-летняя Ирина Хакамада показала лицо без макияжа и очков

Экс-политик и телеведущая Ирина Хакамада опубликовала в социальных сетях селфи без очков и макияжа на Бали. По признанию 68-летней знаменитости, в таком виде ей стало легче дышать.

«Отдых от города: от волос, очков и макияжа. Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски, дышать легче», — цитирует звезду издание Газета.Ru.

Также Хакамада рассказала о секретах красоты. Она заявила, что неправильный уход, злоупотребление декоративной косметикой, дефицит витаминов, регулярные недосыпы и лишний вес портят кожу.

СМИ не раз писали о том, что женщина тщательно следит за собой. Она много ходит, занимается физическими упражнениями и плавает. По словам теледивы, она регулярно совершенствует себя, а эталоном считает балерину Галину Уланову.

Недавно Хакамада призналась, что отказалась от ужина и стала есть один раз в день ради фигуры. Она считает, что прибавляла в весе из-за позднего приема пищи. Но знаменитость призывает поклонников не копировать ее режим питания, так как он подобран специально под нее.

Напомним, что у Ирины Хакамады двое детей: 45-летний сын Даниил Котляров и 26-летняя дочь Мария Сиротинская.

Ранее Ирина Хакамада показала тело, полностью покрытое татуировками.