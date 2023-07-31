Снялась в бикини: Ирина Хакамада показала тело, покрытое татуировками

«Я не лишаю себя легкого завтрака. Утром ем смузи и пью кофе», – поделилась секретом женщина.

Ирина добавила, что это углевод, который дает позитивные флюиды и легкую сытость. Она заявила, что такой сытости хватает до двух дня. Потом организм начнет просить еду. И в это время уже можно съесть все, что захочешь.

Также экс-политик отметила, что бывают вечера, когда хочется сладкого. Женщина может позволить себе съесть пару конфет.

Знаменитость подчеркнула, что у нее прибавляется вес от позднего приема пищи, поэтому было решено отказаться от ужинов. Но подписчикам советует не копировать ее режим питания, так как он является индивидуальным.

Хакамада еще занимается спортом: много ходит, плавает, выполняет физические активности. Для нее эталоном является балерина Галина Уланова.

Напомним, что у Ирины Хакамады двое детей: 45-летний сын Даниил Котляров и 26-летняя дочь Мария Сиротинская.

Ранее мы писали о том, как певица Алла Пугачева после критики вернулась к прежнему имиджу и спрятала лоб под париком. В минувшие выходные Примадонна решилась на смелый эксперимент: она предъявила всем свой высокий лоб с залысинами, избавившись от накладных прядей. СМИ и пользователи Сети раскритиковали внешний вид известной исполнительницы, из-за чего та, по всей видимости, решила вернуться к привычному виду.