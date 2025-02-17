«Трудно представить боль материнского сердца»: разлученная с сыном Агата Муцениеце получила поддержку

Мария Погребняк отреагировала на новость о долгожданной встрече Агаты Муцениеце с сыном после разлуки. В своем Telegram-канале блогер публично поддержала актрису, испытывающую «материнскую боль».

Недавно Агата Муцениеце рассказала, что впервые за несколько месяцев встретилась с сыном, живущим с отцом. Как оказалось, артистка случайно столкнулась с 12-летним Тимофеем в магазине. Звезда сериала «Закрытая школа» призналась, что долгожданная встреча оказалась неприятной, а мальчик «не наговорил приятности» матери.

После случившегося на связь вышла Мария Погребняк, которая решила поддержать Агату Муцениеце. Многодетная мать отметила, что не может даже представить ту боль, которую чувствует сейчас разлученная с сыном актриса.

«Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце. Она впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем и рассказала о том, что встреча их не была теплой», — заявила Мария Погребняк.

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с мальчиком с августа 2024 года, и он отказывается с ней общаться. Звезда сериала «Закрытая школа» была уверена, что на решение ребенка повлиял Павел Прилучный, и обвиняла бывшего в том, что тот «ведет против нее войну». Примечательно, что Тимофей встретил Новый год вместе с семьей отца.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Агаты Муцениеце опровергла слухи об алиментах в 370 тыс. рублей от Павла Прилучного на детей.