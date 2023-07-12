Трудно поверить в это: известно, кому на самом деле посвящает свои песни холостой Николай Басков

Недавно стало известно о смерти 44-летней предпринимательницы Натальи Бочкаревой. Поговаривают, в далеком прошлом Наталью и Николая Баскова связывали теплые отношения, поэтому певец именно ей посвятил хит «Натали». В беседе с изданием Газета.Ru официальный представитель артиста Марина Наумова прокомментировала ситуацию.

В первую очередь, Наумова опровергла подобное сообщение. Помощница Баскова отметила: данный хит певец исполнял в начале своей карьеры в память о Евгении Мартынове.

«Эту песню Николай исполнял, посвящая ее памяти Евгения Мартынова. Песня в репертуаре Мартынова была посвящена Наталье Гончаровой», — резюмировала Марина.

Ранее продюсер прокомментировал видео с участием Николая Баскова на корпоративе в Черногории. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что перенесший два инсульта 67-летний певец Николай Носков дает концерты в инвалидной коляске.