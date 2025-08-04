«Трудно общаться»: автор песни Леонтьева рассказала о непростой работе с Ваенгой

Певица Людмила Соколова, написавшая текст хита «Я падаю в небеса», исполненного Валерием Леонтьевым, рассказала о сложной работе с исполнительницей Еленой Ваенгой. Вместе с тем она считает, что у артистки «есть чему поучиться».

Мнение Соколовой узнало издание «Абзац».

«С людьми с серьезным внутренним стержнем трудно общаться. Такой человек, например, Лена Ваенга. С ней действительно было непросто в силу личных обстоятельств, но это знакомство повлияло на мою жизнь», - поделилась автор.

По словам Соколовой, Ваенга представляет собой «цельную, открытую, непоколебимую и настоящую личность».

Ранее певица делилась, что любит ходить по рынкам. Ваенга признавалась: там она узнает, что «не такая уж толстая, страшная или старая».

Также певица делилась, что не считает себя красивой. Ваенга рассказала, что ее частый образ – блузка и юбка. В этой «театральной одежде», размышляет певица, зрители не отвлекаются от главного.