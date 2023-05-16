«Трудно и больно»: у 46-летнего Романа Костомарова могут возникнуть новые проблемы

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона ничего не угрожает: он уже проходит восстановление и готовится к протезированию. На связь с порталом E1.ru вышел врач Андрей Звонков и рассказал о предстоящей процедуре Романа.

По словам эксперта, на данный момент говорить о протезировании преждевременно. Для того, чтобы была проведена операция, человек должен находиться в хорошей физической форме. До этого Костомарову еще далеко: по данным СМИ, из-за болезни он стал весить меньше 50 кг при росте 182 см. Также Андрей отметил: протезирование возможно только тогда, когда полностью заживут раны от ампутации.

При этом Звонков добавил: не каждая операция по протезированию гарантирует успех. Многие протезы не приживаются, тем самым обеспечивая невыносимую боль человеку.

«Я встречался с больными, которым протезы ног не нравились. Они были неудобными, давили на культю, ходить было трудно и больно», — высказался эксперт.

Несмотря на это, Андрей выразил надежду на то, что у Романа «сразу все сложится хорошо».

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