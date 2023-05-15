Нужно на что-то жить: кто содержит семью госпитализированного Романа Костомарова

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей, инсульт и множество других недугов. До 2023 года Олимпийский чемпион и его супруга зарабатывали в ледовых шоу, но после произошедшей трагедии все изменилось. Оксана Домнина полностью оставила свою работу ради ухода за мужем, вот почему их семья осталась без финансового дохода. Однако, как сообщат kp.ru, на помощь Костомарову и Домниной пришел Илья Авербух.

Известно, что тур хореографа «Ледниковый период. Снова вместе» планировался с участием звездной пары, но, учитывая обстоятельства, Илье пришлось вносить коррективы в программу шоу. Кроме того, Авербух объявил тур как проект для «поддержки Романа Костомарова».

Важно отметить, хореограф не стал поднимать цены на билет и не устраивал сбор средств. От зрителей шоу Илья получает различные письма с теплыми пожеланиями для супруга Домниной, которые затем он передает лично фигуристу. Также мужчина проявил еще одну инициативу: речь идет о финансовой помощи семье Романа.

На данный момент жизни Олимпийского чемпиона уже ничего не угрожает: он проходит восстановление и готовится к протезированию, которое требует финансовых трат.

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