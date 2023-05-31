«Трубку не берет»: София Ротару намеренно отдалилась от Лаймы Вайкуле

Певица София Ротару отдалилась от коллеги Лаймы Вайкуле: она не берет трубку и не хочет разговаривать. Бывший продюсер «хуторянки» Сергей Лавров назвал причину, по которой она не общается с Вайкуле.

По его словам, Ротару делает это намеренно, потому что не хочет провокаций.

«Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», - сообщил он.

Ротару старается сохранять нейтралитет: она редко делает публикации в соцсетях, не выступает и не появляется на публике. Лавров назвал артистку «мудрой женщиной». Он отметил, что Ротару появится тогда, когда «все перемелется без нее».

«Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию», - добавил он в разговоре с сайтом mk.ru.

Лавров сравнил Ротару и Вайкуле, отметив, что первая сознательно перестала выступать, так как достаточно заработала. Вайкуле же продолжает давать концерты, но спрос на нее невелик, в основном артистка сидит без работы.

Лавров раскрыл, чем занимается певица в настоящее время: по его словам, исполнительница проводит «никому не нужный» фестиваль, «осваивает под него деньги спонсоров, а потом на них весь год живет».

Ранее Лавров рассказал о поездке Ротару ко врачам в Германию. Певица делала там ежегодные процедуры, но какие именно, бывший директор не уточнил.