«Мы с ней на связи»: 75-летнюю певицу Софию Ротару нашли на лечении в Германии

Певицу Софию Ротару нашли у медиков в Германии. Туда артистка отправилась на ежегодные процедуры.

Об этом сообщил ее бывший директор Сергей Лавров. Он рассказал, что певица «никуда не пропадала» и «у нее все нормально».

«Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры», - привел некоторые подробности поездки Лавров.

Он призвал не переживать за здоровье Ротару – певица ежегодно выезжает к немецким врачам и «делает процедуры для профилактики». Экс-директор певицы рассказал о «прекрасной форме» 75-летней знаменитости.

Ротару приглашают на частные выступления, но даже за 7 млн и более она не хочет петь. Лавров рассказал, что ее «заказывали» несколько раз, но на все предложения певица ответила отказом.

«Ее можно понять», - подытожил бывший директор артистки в разговоре с mk.ru.

Ранее мы писали, что певица Алла Пугачева отказалась покупать отель Ротару в Крыму стоимостью 2,5 млрд рублей. В гостинице отсутствует лифт – во время визита Примадонны это стало большим недостатком.