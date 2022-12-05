Тронулся умом: Давиду Манукяну потребовалась экстренная помощь психолога

Блогер Давид Манукян принимает участие в шоу «Наследники и самозванцы» телеканала «ТВ-3». Проект окутан тайнами и интригами, а в Сети постоянно появляются кадры, на которых участники выясняют отношения. Чего только стоит конфликт Давы с Максимом Траньковым или с Айзой. Артист и сам признается: ради игры он шел на провокации и ложь. Вовсе не удивительно, что после такого накала страстей нервная система мужчины не выдержала и ему потребовалась помощь психолога.

Как сообщает источник, организаторам проекта пришлось вызвать специальную бригаду прямо на съемочную площадку. Сам же Манукян заявил, что чувствует себя эмоционально подавленным. «Ощущения, будто об меня вытерли ноги. И это все я сам сделал», —признался в ошибке певец.

Случай с Давидом является ярким примером того, как можно попасться в собственные сети.

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