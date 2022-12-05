«Бьет — значит любит»: Марат Башаров готовится к свадьбе с новой возлюбленной

Прошлое Марата Башарова окутано мраком. В 2020 году мужчина сделал публичное заявление о том, что он избивал своих бывших жен. Казалось бы, после подтвержденного факта домашнего насилия ни одна женщина не захочет связать судьбу с актером. Тем не менее недавно Марату удалось удивить публику, представив ей новую возлюбленную. Речь идет об Асе Борисовой.

В эксклюзивном интервью для программы «Звезды сошлись» Башаров рассказал о новых отношениях. Выяснилось, что с избранницей они находятся уже год в гражданском браке. Кроме того, Башаров не исключает возможности свадьбы. «Если нужно будет — поженимся», — резюмировал мужчина.

Также Марат поделился и историей их знакомства. Актер встретил свою любовь на рыбалке. Мужчина с юмором добавил, что улов для него оказался удачным.

К слову, критики Башарова переживают за жизнь и здоровье Борисовой. Но, кажется, саму девушку не смущает сомнительная репутация возлюбленного.

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