Тромбы, перелом таза, разрыв печени: чем могло обернуться падение для сына Ефремова

На днях 31-летний сын Михаила Ефремова попал в больницу после падения из окна. Прохожие сообщили, что Николай сначала находился в сознании и утверждал, что слышит какие-то голоса. Состояние актера прокомментировал врач-хирург Дмитрий Шабанов.

По его словам, Николай Ефремов испытывал болевой шок, что могло стать причиной бреда и галлюцинаций о голосах в голове. Дело в том, что надпочечники начали вырабатывать много адреналина и норадреналина, а после нервная и эндокринная системы снизили свою работу. В таком состоянии поведение человека может быть сначала возбужденным, а потом заторможенным.

Шабанов рассказал, что при травмах таза и бедра врачи обычно опасаются жировой эмболии, что может спровоцировать тромбы в кровеносном русле. Кроме того, при падении с высоты есть вероятность разрыва печени, селезенки и других органов. Это приводит к кровотечению.

Хирург добавил, что после падения у Ефремова может появиться скопление крови в оболочках головного мозга. Вероятно, актера положили в реанимацию и подключили к ИВЛ из-за того, что повреждены жизненно важные органы, пишет PROZVEZD.

Ранее мы писали, что от упавшего с балкона Николая Ефремова отказалась жена.