От упавшего с балкона сына Ефремова отказалась семья

На днях 31-летний Николай Ефремов выпал из окна, после чего был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь актера — провели операции, ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Однако семья звезды особой обеспокоенности не испытывает. Жена Николая и вовсе «отвернулась» от мужа.

Влада Киселева заявила, что не имеет желания находиться рядом с мужем в больнице и помогать ему.

«У меня нет супруга Николая!», — сказала Влада Киселева.

Также жена Николая отметила, что актер всегда злоупотреблял алкоголем, а также принимает запрещенные препараты и состоит на учете в ПНД.

Напомним, что сын Михаила Ефремова после падения из окна получил переломы бедра и костей таза, а также потерял много крови, что привело к анемии.

Ранее мы писали, что происходит с Михаилом Ефремовым в тюрьме.